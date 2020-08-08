شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 31 حالة مؤكدة بكورونا.. و43 بكوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم السبت، أنها تلقت تقارير عن تسجيل 31 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كرونا الجديد (كوفيد-19) في البر الرئيسي الصيني خلال الـ24 ساعة الماضية. ومن بين الإصابات الجديدة تم تسجيل 25 حالة في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم والحالات الست الباقية كانت لأشخاص قادمين من الخارج.

وبحسب التقرير بلغت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس حتى الجمعة 84596 حالة، وتعافي 79123 شخصا، وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.

كما أعلنت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها تسجيل 43 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، من بينها 30 تمت الإصابة بها على المستوى المحلي. وتم تسجيل الإصابات الـ13 المتبقية بين وافدين من الخارج. وارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 14562 بينما تم تسجيل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا لترتفع حصيلة الوفيات إلى 304 وفيات، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.