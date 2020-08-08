ترامب يستضيف الكاظمي بالبيت الأبيض أغسطس الجاري

ذكر البيت الأبيض في بيان، السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في البيت الأبيض يوم 20 أغسطس/ آب لبحث التحديات الناجمة عن وباء فيروس كورونا وقضايا الأمن والطاقة والاقتصاد.



وتولى الكاظمي السلطة في أبريل/نيسان ليصبح ثالث رئيس للحكومة خلال 10 أشهر مضطربة أعقبت شهورا من الاحتجاجات الدموية في البلد الذي أنهكته عقود من العقوبات والحرب والفساد والتحديات الاقتصادية.

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أثارت خطوات رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال الأسبوع الأول من توليه رئاسة الحكومة حفيظة إيران، بعد شروعه مبكرا في محاولات كبح نفوذها، وهو ما قوبل من طهران بمزيد من الضغوط والأزمات لعرقلته.

ورغم تحركه ضد أحد مليشيا إيران الإرهابية في البصرة جنوبي العراق واعتقال مسلحيها إثر اطلاقهم النار على المتظاهرين الذي أسفر عن قتل متظاهر وإصابة آخرين، وغلق مقرها إلا أن التحركات الإيرانية الواسعة في العراق تشير إلى أن الكاظمي مازال أمامه طريق طويل للحد من نفوذ هذه المليشيات.

وكان الكاظمي أكد في أول لقاء مع سفير طهران، أن "العراق لن يكون ممرا أو مقرا للإرهاب أو منطلقا للاعتداء على أية دولة أو ساحة لتصفية الحسابات".