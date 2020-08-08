شكرا لقرائتكم خبر عن 15 يوما.. مدة إخطار شئون المرافق بقرار قبول أو رفض طلب التصالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمن القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، العديد من النصوص التى تهدف للتيسير على المواطنين الجادين فى عملية التصالح وفى نفس الوقت يهدف لمنع ظاهرة البناء المخالف مرة أخرى بعد حل مشكلة ظلت عالقة لسنوات طويلة كادت أن تهدد الثروة العقارية على مستوى الجمهورية، مما دفع المشرع لسن قانون مؤقت يقضى على هذه الظاهرة ويحافظ على الثروة العقارية وفى نفس الوقت يتم تطبيقه لفترة زمنية محددة حتى لا يكون ذريعة للمخالفة فيما بعد، ومن ثم تم إجراء تعديل على قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 ليكون هو المنظم لعملية البناء واستخراج تراخيص البناء بعد ذلك.

وفيما يلى نستعرض موقف المرافق من العقارات والوحدات المخالفة التى يتقدم أصحابها بطلبات للتصالح، وماذا يتم فى هذا الصدد سواء فى حال قبول طلبات التصالح أو رفض الطلب.

ووفقا للقانون، على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق (الكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحي) بالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

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يذكر أن محافظة الجيزة، قالت إن آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء للمواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات للتصالح هو 2020/8/15.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ضرورة قيام مقدمى طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الــ25% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير فى باقى الإجراءات وإلا أعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيا.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه سيتم إزالة المخالفات التى لم يقم أصحابها بتقديم طلبات التصالح ودفع المبالغ المقررة كجدية تصالح على الفور، لافتا إلى أن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدمه فى حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالى قيمة التصالح فى حالة قبول الطلب وفقا للقانون.