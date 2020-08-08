شكرا لقرائتكم خبر عن فيكتوريا الأسترالية تسجل 466 إصابة جديدة و12 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الاسترالية دانيال أندروز عن تسجيل 466 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ 24 ساعة الماضية و 12 حالة وفاة، مما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 193 وفي استراليا إلى 278 حالة وفاة. وعلى الصعيد الوطني وصل عدد الاصابات بفيروس كوورنا في استراليا الى 20272 حالة تعافى منها 11315 شخصا.

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