شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الصحة المكسيكي: الوباء سيستمر لفترة طويلة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم أمس الجمعة عن تسجيل 6717 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و794 وفاة ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 469407 إصابات و51311 وفاة.

وقال مسؤولون إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام المعلنة.

وقال هوجو لوبيز-جاتل نائب وزير الصحة في تصريح للصحفيين إن "الوباء سيستمر لفترة طويلة" وذلك في ظل انتشار الفيروس شديد العدوى في المنطقة بوتيرة سريعة.