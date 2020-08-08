"النواب الليبي" يرحب باتفاق الحدود البحرية بين مصر واليونان

رحب رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري، السبت، باتفاقية ترسيم الحدود المصرية اليونانية التي تقطع الطريق أمام الأجندات غير المسؤولة على حد وصفه.



وتابع العقوري في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قائلًا: "ليبيا لم تكن طرفا في التفاهمات المصرية اليونانية التي بدأت منذ أعوام، ولكن ترحب بجميع الاتفاقات القائمة على احترام مصالح دول المنطقة ومنها بالطبع مصالح ليبيا وتؤدي للاستقرار وللتقاسم العادل لثروات المنطقة".

من جانبه يرى عضو مجلس النواب الليبي على السعيدي، أن توقيع الاتفاقية المصرية اليونانية قطعت الطريق على الاتفاقية الهزيلة التي وقعها "العميل" فايز السراج مع تركيا والتي على إثرها احتل المرتزقة السوريين كامل المنطقة الغربية.

وتابع السعيدي في تصريح لـ"الخليج 365" أن الاتفاقية بين مصر واليونان تم توقيعها وفق معاهدة أعالي البحار لعام 1982 والتي تحفظ حقوق البلدان الموقعة في هذه الاتفاقية.



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وأكد أن ليبيا في حال تواجدت بها حكومة وحدة وطنية ستكون متواجدة بقوة مع الشقيقة مصر والدولة الجارة اليونان من أجل توسيع دائرة الاتفاقية بما يحفظ حقوق البلدان الثلاثة.





ووقع وزيرا خارجية مصر سامح شكري واليونان نيكوس دندياس، الخميس الماضي، اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

ويرى مراقبون أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، تقطع الطريق أمام الأطماع التركية في سلب غاز منطقة شرق المتوسط، وتضمن أيضا الحقوق الاقتصادية لدول تلك المنطقة.

وتجمع مصر وقبرص اليونان علاقات شراكة ظهرت بصورة لافتة منذ وصول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الرئاسة عام 2014 حيث عقدت الدول الثلاث العديد من القمم تدور حول زيادة التعاون في مجالات الطاقة والتنقيب عن الغاز ومكافحة الإرهاب وترسيم الحدود.