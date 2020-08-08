غرق طفل في ترعة بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

لقي طفل مصرعه اليوم غرقا بترعة السويس أمام قرية جبلاية الفار التابعة لحي الجناين محافظة السويس. كان اللواء رجب عبد العال مدير أمن السويس تلقى إخطارا من قسم شرطة الجناين يفيد غرق طفل بقرية جبلاية الفار. وأفادت المعاينة وأقوال الشهود العيان أن الطفل المتوفى كريم محمد حلمي عمره 5 سنوات، كان يلعب أمام منزله المجاور للترعة وانزلقت قدمه اثناء وقوفه بجوار حافة الترعة فسقط في الماء وغرق. وقال مصدر طبي بمستشفى السويس العام إن الطفل وصل متوفيا وأظهر فحص مفتش الصحة أن سبب الوفاة هو الغرق.

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