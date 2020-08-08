بعد التبرع بمليون دولار للشعب اللبناني.. ردًا على « ياريت تساعد ولاد بلدك».. نجيب ساويرس يرد بقوة!

أعلن رجل الأعمال نجيب ساويرس، عن تبرعه بمبلغ مليون دولار للشعب اللبناني، بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي.

وحرص ساويرس، على مؤازرة الشعب اللبناني في أزمته الحالية بعد انفجار مرفأ بيروت منذ أيام، الذي أسفر عن عدد كبير من الضحايا والمصابين، وتدمير الكثير من المنازل والمحلات التجارية.

وأعلن ساويرس، بشكل غير مباشر، عن تبرعه بمبلغ مليون دولار للشعب اللبناني من أجل إعادة بناء المرفأ والمنازل المحيطة له عقب الانفجار الكبير الذي دمر عدد كبير من المباني، ورد ساويرس على إحدى التغريدات التى وجهت اليه والتي جاءت كالأتى" أوراسكوم تليكوم تتبرع بمليون دولار لانفجار لبنان طبعا شعور نبيل ياريت تساعد ولاد بلدك احنا طلبنا منك تخفيض المقدم الشقة ومفيش استجابة".

ليأتي رد ساويرس على التغريدة قائلاً " تصور نفسك وبيتك اتدمر وبعض أفراد أسرتك توفوا وبعدين تعال كلمني، وبالمناسبة كل واحد حر في فلوسه"، ليؤكد بشكل غير مباشرة تبرعه بمبلغ مليون دولار للشعب اللبناني. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

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وكان قد علق ساويرس عن دعمه للشعب اللبناني في أزمته، وكتب تغريدة قائلاً "أنا بحب لبنان و متحيز للبنانيين متابع لأفراحهم و أحزانهم، أبشرهم أنتم أقوى من الحزن والمصائب سيزول الحزن وتعود بيروت مدينة الفرح والبهجة ستزول الغمة و سيتدخل الله للخلاص من الأحزان و سيضع لمسته ليثبت".

وتعرض ساويرس لانتقادات من جانب البعض بسبب تبرعه للشعب اللبناني، إذ طالبه أحد المغردين عبر حسابه على موقع "تويتر" "بمساعدة أبناء بلده بأن يخفّض مقدم الشقق التابعة لشركته "أوراسكوم تليكوم". حسبما نشر موقع "سبوتنيك".

كما شارك ساويرس عبر حسابه على "تويتر" صورة لأهرامات مصر وهي مزينه بعلم لبنان تضامنا معها.