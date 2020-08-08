شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تدرس قرارا جديدا للحد من المهاجرين والان نبدء بالتفاصيل
ذكرت صحيفة تايمز البريطانية أن وزراء بريطانيين يدرسون منع قوارب المهاجرين في القناة الإنجليزية قبل أن تدخل المياه البريطانية في مسعى للحد من الأعداد المتزايدة للمهاجرين.
ووفقا للصحفية، فإن النهج الذي تجري دراسته يتبع نمط الأساليب التي تنتهجها أستراليا مع المهاجرين وقد يشمل اعتراض البحرية الملكية وقوة الحدود للقوارب لدى مغادرتها المياه الفرنسية.
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