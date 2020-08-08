شكرا لقرائتكم خبر عن 56 ألف إصابة جديدة و1,256 وفاة بكورونا في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات الـ24 الماضية، 56,105 إصابة مؤكدة و 1,256 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 4,858,596 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 158,887 حالة وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 56 ألف إصابة جديدة و1,256 وفاة بكورونا في أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.