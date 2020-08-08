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بلجيكا تعلق بعض صادرات الأسلحة إلى السعودية

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صورة أرشيفية

أصدر مجلس الدولة البلجيكي أمرا بتعليق تراخيص تصدير الأسلحة من والونيا البلجيكية إلى السعودية، وفق نشرة صحفية اليوم الجمعة.

وفي إجراء عاجل بناء على طلب من رابطة حقوق الإنسان ومنظمات أخرى، قرر المجلس تعليق تراخيص تصدير الأسلحة المرسلة من والونيا إلى الحرس الوطني السعودي، بناء على مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

ويعد تعليق الإجراءات الإدارية وإلغاؤها من سلطات مجلس الدولة.

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وكتب المجلس في قراره بتعليق التراخيص أن صادرات الأسلحة يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة على حقوق الإنسان والحريات الأساسية لأن السعودية "متورطة مباشرة" في الصراع اليمني.

كانت والونيا قد حظرت بالفعل الصادرات إلى وزارة الدفاع السعودية بسبب الحرب في اليمن، وفقا لتقارير إعلامية.

ومع ذلك، رفض المجلس مناشدات المنظمات غير الحكومية لتعليق الصادرات من قبل شركة "سي إن آي ديفنس" إلى السعودية.

 

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