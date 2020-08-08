«تحدي وتهديد جديد».. الخارجية الإثيوبية تصدر «بيان» حول سد النهضة: «لن نمرر حصص محددة للمياه لدول المصب»

صرحت وزارة الخارجية الإثيوبية، مساء أمس الجمعة، أن محاولة الولايات المتحدة والبنك الدولى للضغط على إثيوبيا للتوقيع على اتفاقية غير متوازنة، "فقط ستضر بالمفاوضات الثلاثية لسد النهضة مع مصروالسودان"، وقال المتحدث باسم الوزارة دينا مفتى لصحيفة "ذا إثيبوبيان هيرالد" إن بلادها ما زالت متسقة فى رسالتها بشأن علاقاتها الثنائية مع الولايات المتحدة.

أضافت أن أى محاولة أو أنشطة تتعارض مع العلاقات تضر بالروابط الثنائية، كما أن الضغط الأمريكي على بلاده فى المحادثات الثلاثية يؤثر سلبًا على هذه الروابط، وتابع المتحدث باسم الوزارة: "لا تؤذى تصرفات الولايات المتحدة والبنك الدولي العلاقات الثنائية فحسب، بل تضر بالمحادثات الثلاثية الجارية، ولن يوقف أى ضغط بناء السد أو عزم إثيوبيا على إنجاز مشروعها".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إثيوبيا أنها تستهدف تعزيز التعاون مع الدول المجاورة في إطار خطة تنمية لعلاقاتها الخارجية مدتها 10 سنوات، جاء ذلك على لسان وزير الخارجية جيدو أندارجاشيو خلال اجتماع تشاوري ناقش الخطة العشرية الوطنية فيما يتعلق بالشؤون الخارجية الإثيوبية.

قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية السفير، دينا مفتي، إن بلاده لا يمكنها توقيع اتفاق يشترط تمرير حصص محددة للمياه من سدالنهضة لدول المصب.

واوضح مفتي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، أن المقترح الذي قدمته إثيوبيا في المفاوضات أكدت خلاله التزامها بمراعاة مخاوف دول المصب من حالات الجفاف التي قد تحدث في المستقبل.

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وقال إن إثيوبيا تتحسب لذلك وتضع اعتبارا للتعامل مع تلك حالات الجفاف بما يمكن من مواجهتها، لكنها لا يمكن أن توقع على اتفاق ملزم يحدد تمرير نسب محددة من المياه لدول المصب، وفقا لمراسل موقع العين الإخباري في إثيوبيا.

وذكر أن بلاده أكدت في مقترحهها لدولتي المصب أنها مواصلة مراحل ملء السد وعدم التطرق لمسألة التقاسم المستدام لحصص مياه النيل.

وأردف أن هذه القضايا لها منبر آخر، قائلا: "تقاسم المياه لاينحصر بين الدول الثلاث وإنما هناك دول حوض النيل التي يجب أن تكون طرفا فيها". حسبما نشر موقع "الشروق".

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، عن تطلعهم لنجاح المفاوضات والتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت بشأن قواعد ملء سد النهضة، مشددا على تمسك بلاده بمواصلة التفاوض لحل القضايا العالقة.

وأعلنت مصر والسودان، الأربعاء، تعليق الاجتماعات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، لإجراء مشاورات "داخلية بشأن الطرح الإثيوبي"، بعد خطاب قدمه وزير المياه الإثيوبي، يضم مسودة "خطوط إرشادية وقواعد" لملء سد النهضة.