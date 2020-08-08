شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: نأمل إنهاء مزيد من المنازعات الضريبية بعد حزمة التشريعات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البرلمان أصدر حزمة من التشريعات الضريبية خلال الفترة الأخيرة التى من شأنها تحفيز الممولين على سداد مستحقات مصلحة الضرائب المصرية، وإنهاء مزيد من المنازعات الضريبية محل الخلاف بين الممولين والمصلحة.

وأشارت النائبة إلى أن نجاح وزارة المالية فى إنهاء 30 ألفًا و131 «منازعة ضريبية»، بلغت القيمة الإجمالية للضريبة المستحقة عنها 30 مليارًا و276 مليون جنيه، في ظل الظروف التي تمر بها الدولة والاقتصاد المصرى وجائحة فيروس كورونا يُعد نجاحا كبيرا، خاصة في ظل توقف معظم الأماكن عن العمل.

وقالت ألكسان، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن إنهاء هذا الكم من المنازعات الضريبية خلال هذه الفترة مناسب جدا، مضيفة: "ونأمل أن تكون هناك نتائج أفضل في ظل التشريعات التي صدرت مؤخرا من مجلس النواب، وفى مُقدمتها مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، والذى وافق عليه مجلس النواب، ويتضمن حوافز جديدة للممولين والمكلفين وغيرهم؛ بما يُسهم فى مساندتهم وتخفيف الأعباء عنهم، والحد من الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد، على النحو الذى يُساعد فى سرعة تحصيل حق الدولة من المديونيات المتأخرة وتعظيم قدرتها على أداء الخدمات العامة خلال الجائحة".

Advertisements

وأوضحت أن مشروع القانون ينص على التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية بنسبة 90% إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة فى موعد أقصاه ستين يومًا الأولى من تاريخ العمل بالقانون الجديد، و70% إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية، و50% إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية، لافتة إلى أن المشروع لم ينشر بالجريدة الرسمية حتى الآن إلا أنه تم الترويج له وسيكون له دورا كبيرا في تسوية العديد من المنازعات العالقة.

كما أشارت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن التأخر في إصدار هذا المشروع بقانون منح وزارة المالية الفرصة للترويج له بالشكل الأمثل، الأمر الذى ساهم في تحقيق حصيلة جيدة داخل المصلحة، فضلا عن انه سيساعد مصلحة الضرائب المصرية في إنهاء نسبة كبيرة من المنازعات الضريبية العالقة بحلول عام 2021، موضحة أن حجم المنازعات الضريبية ضخم حيث أنه بمجرد إصدار "نموذج 19" من مصلحة الضرائب وإرساله للمول أصبح ما يتضمنه هو دين يضاف إلى المتأخرات الضريبية.

كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أكد أنه تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بسرعة تسوية المنازعات الضريبية فى المرحلة الإدارية؛ لاستيداء حق الدولة، فقد نجحنا فى إنهاء 30 ألفًا و131 «منازعة ضريبية»، بلغت القيمة الإجمالية للضريبة المستحقة عنها 30 مليارًا و276 مليون جنيه بالاتفاق مع الممولين والمكلفين، وذلك منذ صدور قانون إنهاء المنازعات الضريبية وحتى نهاية يونيو الماضي، الذى يُعد إحدى آليات رفع كفاءة منظومة تحصيل المتأخرات الضريبية.