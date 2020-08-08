شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأقنية الفضائية وفقا لقانون الهيئة الوطنية للإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد قانون تنظيم عمل الهيئة الوطنية للإعلام، أهداف واختصاصات وموارد الهيئة والتى تهدف إلى إدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة لتقديم خدمات البث والإنتاج التليفزيونى والإذاعى والرقمى والصحفى والخدمات الهندسية المتعلقة بها.

وعرف القانون فى بابه الأول المؤسسات الإعلامية بأنها هى المؤسسات أو الشركات التى تنشأها الهيئة الوطنية للإعلام لإدارة الوسائل الإعلامية العامة أو أى نشاط توافق عليه الهيئة الوطنية للإعلام، وأن الأقنية الفضائية هى الأجوزة أو المسارات الفضائية التى تحمل عليها مواد إعلامية مرئية أومسموعة، وأن الخدمات الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية: هى المحتوى المتضمن الترويج للأعمال أو الخدمات أو المنتجات أو الأشخاص من خلال شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر من قبل القرار رقم 365 لسنة 2020، بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة، حسين كمال عبد القادر زين. وتضمن القرار عضوية كل من:

1- المستشار/ محمد رجب خليل إبراهيم - نائب رئيس مجلس الدولة.

2- خالد محمد إبراهيم نوفل - ممثلا لوزارة المالية.

3- وليد زکریا على أحمد - ممثلا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

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4- ريهام علی مصطفی کامل السهلي - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة .

5- جمال راجي عنايت إبراهيم - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة .

6- عمرو عبد الحميد حسن أحمد من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.

7- سامي عبد السلام سعدون عبد المعطي - ممثلا للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام .

8- هالة فاروق محمد حشیش - ممثلا لنقابة الإعلاميين.

ونصت (المادة الثانية)، على أن تكون مدة رئيس وأعضاء الهيئة المذكورة أربع سنوات.