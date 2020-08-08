الأوبرا تنظم ليلة صوفية على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- (أ ش أ):

نظمت دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر، مساء اليوم الجمعة، ليلة صوفية للمنشد الديني علي الهلباوى على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، مع اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية والإبقاء على مسافات التباعد الآمن للحفاظ على السلامة العامة.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من الابتهالات والأناشيد الدينية، إلى جانب باقة مختارة من أغنيات الطرب الأصيل منها "السلام عليك، ونسيم الوصل، وأيا من بالوفا قد عودوني، ومرسال لحبيبتي، وعلى أي وضع، ودوم، وسحب رمشه، ومتفوتنيش انا وحدي".

تجدر الإشارة إلى أن المنشد علي الهلباوي بدأ رحلته الفنية منذ طفولته مع فرقة والده الشيخ محمد الهلباوي، وأصدر ألبوم خاص يضم مجموعة من الأعمال التي تمزج بين الغناء والإنشاد، وقدم العديد من الأعمال الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية في مصر، ونجح في تكوين شعبية جماهيرية كبيرة.