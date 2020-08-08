القليوبية تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

سجلت محافظة القليوبية اليوم الجمعة، 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في مراكز ومدن بنها، وطوخ، وغرب شبرا الخيمة، وقها، وكفر شكر، بالإضافة إلى 148 حالة محولة من محافظات مجاورة لمستشفيات داخل القليوبية.

وارتفع عدد الإصابات الإجمالي على مستوى القليوبية إلى 8876 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء الجائحة وحتى اليوم.

وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية، أن 6 مدن على مستوى المحافظة، سجلت "صفر" إصابات بفيروس كورونا في "الخانكة، والعبور، والقناطر الخيرية، وشرق شبرا، وقليوب، وشبين القناطر".

بينما سجلت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية، منذ بدأ الجائحة وحتى يوم الجمعة: مركز ومدينة الخانكة 719 حالة إصابة، والعبور 173 حالة، والقناطر الخيرية 621، وبنها 2186 وشرق شبرا الخيمة 1184 حالة، وغرب شبرا 1168 حالة إصابة، وشبين القناطر 726 حالة، وطوخ 962 حالة إصابة، وقليوب 674 حالة إصابة، ومدينة قها 45، وكفر شكر 418 حالة إصابة.

