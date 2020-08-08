5 دول عربية بلا إصابات كورونا .. وأكثر من 3 آلاف وفاة بالسعودية و5 آلاف بالعراق

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - مها صلاح الدين:

إنفوجرافيك - مايكل عادل:

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى مليون و20 ألفًا، و24 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 18ألفًا و 672 حالة.

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وتصدرت العراق ومصر والسعودية - بالترتيب - الوفيات في الوطن العربي، حيث سجلت العراق 5 آلاف و236 حالة إجمالي عدد الوفيات، بينما مصر 4 آلاف و971 وفاة،و تأتي السعودية في المركز الثالث بـ 3 آلاف و93 حالة وفاة.

ولم تسجل كل من سوريا وموريتانيا والجزائر والسودان والصومال أي حالات جديدة مؤكدة اليوم.

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