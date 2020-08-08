25 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا.. والإجمالي يصل إلى 6498

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأكد بيان لوزارة الصحة بثته الإذاعة الموريتانية، مساء اليوم الجمعة، إنه وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضيةوبعد إجراء 340 فحصا تم تسجيل 25 إصابة بالفيروس ليرتفع اجمالي الإصابات منذ الرابع عشر مارس في موريتانيا الى 6498 مصابا.
وأوضح المسؤول الصحي أنه تم كذلك تعافي 84 مصابا ليصل اجمالي حالات الشفاء إلى 5443 مصابا.
وقال إن اجمالي الوفيات يصل اليوم إلى 157 شخصا في حين يواصل 902 مصاب علاجهم في المشافي.
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