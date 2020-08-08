رويترز : الاتحاد الأوروبي يرفع المغرب من قائمة الدول الآمنة للسفر

رفع الاتحاد الأوروبي المغرب من قائمته للبلدان الآمنة التي يسمح الاتحاد بالسفر غير الضروري منها، بعد مراجعة قام بها سفراء الاتحاد الأوروبي ، وفقًا لوكالة رويترز. وتترك الخطوة عشر دول في القائمة الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ في الثامن من أغسطس بعد أن استبعد الاتحاد الأوروبي الجزائر الأسبوع الماضي. الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ في الثامن من أغسطس بعد أن استبعد الاتحاد الأوروبي الجزائر الأسبوع الماضي. Advertisements والدول الآمنة التي يُعتقد أن جائحة فيروس تحت السيطرة إلى حد كبير فيها هي أستراليا وكندا وجورجيا واليابان ونيوزيلندا ورواندا وكوريا الجنوبية وتايلاند وتونس وأوروجواي. كورونا تحت السيطرة إلى حد كبير فيها هي أستراليا وكندا وجورجيا واليابان ونيوزيلندا ورواندا وكوريا الجنوبية وتايلاند وتونس وأوروجواي. وجرت الموافقة على الصين كذلك، على الرغم من أن السفر لن يفتح إلا إذا سمحت السلطات الصينية أيضا بدخول مواطني دول الاتحاد الأوروبي.

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