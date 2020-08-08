سفير مصر لدى بيروت : نتضامن مع لبنان فى محنة الانفجار المدمر

أكد سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوى، الحرص البالغ للدولة المصرية على التضامن مع لبنان وشعبه في محنة الانفجار المدمر الذي تعرضت له العاصمة بيروت، مشيرًا إلى توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوقف إلى جانب لبنان في هذه المحنة ، وذلك من خلال إقامة الجسر الجوي الإغاثي من القاهرة إلى بيروت والذي انطلق بالفعل.
جاء ذلك في تصريح للسفير الدكتور ياسر علوي، عقب لقائه مع رئيس مجلس النواباللبناني نبيه بري.
واستعرض السفير المصري أوجه الدعم والمساندة التي تقدمها مصر لصالح لبنان في سبيل تجاوزه محنة انفجار ميناء بيروت البحرى وتداعياته الكارثية على العاصمة، إلى جانب الوقوف على تقييم رئيس المجلس النيابي لنتائج وحجم الكارثة.
وأشار سفير مصر إلى أن الجسر الجوي الإغاثي يضم 4 طائرات كبرى ويشمل 4 مكونات رئيسية، تتمثل في المواد الطبية والأدويةالتي تسلمت جانب كبير منها بالفعل الحكومة اللبنانية أمس، إلى جانب الدقيق والطحين لتعويض الخسائر التي أصابت صوامع القمح بميناء بيروت البحري جراء الانفجار.
وأضاف أن المكون الثالث من الجسر الجوي سيشمل وصول مجموعات من الفرق الطبية المتخصصة، وأنه يجري حاليًا التواصل مع المستشفيات اللبنانية لبحث احتياجاتها من التخصصات المطلوبة وتوزيع الطواقم الطبية عليها، في حين أن المكون الرابع يتمثل في مواد أساسية لإعادة الإعمار ويساهم في تقديمها اتحاد الصناعات ومن بينها الزجاج والألومنيوم، وذلك في ضوء الخسائر الفادحة التي تعرضت لها المنشآت والمباني جراء الموجة الانفجارية الهائلة.
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