كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 01:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر شاهد.. أول فيديو للحريق الجديد في مرفأ بيروت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداولت بعض الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحريق الذي اندلع قبل قليل، في مرفأ بيروت.

وأعلنت وسائل إعلام لبنانية، منذ قليل، عن اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت؛ وذلك بالتزامن مع تواصل عمليات رفع الأنقاض، فيما تم استقدام آليات ومعدات إضافية والكلاب المدربة إلى الموقع.

وقالت قناة "LBCI" اللبنانية، إنه تم استقدام آليات ومعدات إضافية والكلاب المدربة إلى موقع الانفجار في مرفأ بيروت، مشيرة إلى أن أعمال رفع الأنقاض والبحث عن المفقودين تتواصل بمشاركة فرق روسية وإيطالية وفرنسية وبرازيلية.

ومن جهتها، أفادت قناة "MTV" اللبنانية، بأن حريقا اندلع في المرفأ عصر اليوم الجمعة، رغم تمكن فرق الدفاع المدني سابقا من إخماد الحريق الذي اندلع جراء الانفجار، وذلك بسبب انقلاب إحدى الحاويات ووجود جمر تحتها.

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ونقلت القناة، عن مسؤولين أمنيين قولهم إن "بقعة جديدة يتم التفتيش فيها في المرفأ بعد معلومات عن إمكان وجود أشخاص لا يزالون مفقودين".

هذا وكان قد هز العاصمة اللبنانية بيروت انفجار هائلا، وأوضح التحقيقات أن الانفجار ضرب مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حالة من الهلع بين السكان.

كما اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وكشفت مصادر أن "الانفجار أسفر عن وقوع إصابات وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة"، ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم.

ويأتى ذلك فى ذكرى مرور 15 عاما على مقتل الزعيم السابق رفيق الحريري في تفجير شاحنة ملغومة ببيروت كان بداية لاضطراب الأوضاع الإقليمية، تصدر محكمة أسستها الأمم المتحدة حكمها على أربعة متهمين من حزب الله يوم الجمعة المقبل.