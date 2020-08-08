شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: 418 إصابة جديدة و3 وفيات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، أمس، تسجيل 418 إصابة جديدة بكورونا، منها 190 حالة لعمالة وافدة، و 225 حالة لمخالطين، و 3 حالات قادمة من الخارج، وتسجيل 3 وفيات.

وأشارت إلى تعافي 331 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 40276.

وأوضحت وزارة الصحة أن عدد الحالات القائمة تحت العناية بلغ 40 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغت 79 حالة، في حين أن 2832 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 2872 حالة قائمة.