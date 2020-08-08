شكرا لقرائتكم خبر عن غرامة وسجن للمخالفين.. السنغال تفرض ارتداء الكمامة والان نبدء بالتفاصيل
وأوردت وكالة الأنباء السنغالية أمس، أن السلطات في البلاد حظرت كذلك التجمعات على الشواطئ، محذرةً من أن مخالفي هذه الإجراءات سيتعرضون لغرامات مالية، وعقوبة السجن.
يذكر أن السنغال سجلت 10 آلاف و 887 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد منذ بداية ظهوره مقابل 7186 حالة تعافٍ، فيما كانت السنغال قد أعلنت نهاية يونيو الماضي، رفع حظر التجول وحالة الطوارئ الصحية، واستأنفت الرحلات الجوية منتصف يوليو، فيما لا تزال حدودها البرية مغلقة.
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