شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تؤكد: سيطرنا على كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أكد مستشار رئيس الوزراء الموريتاني المكلف بالشؤون الاجتماعية با هامباتي إن بلاده استطاعت - بفضل الله - ثم ما عُمل من إجراءات استباقية، السيطرة على التحكم في الوضع الوبائي، وعدم انتشاره بشكل أكثر.
ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية عنه أن هذه النتيجة حققتها موريتانيا بعد أكثر من أربعة أشهر من القضاء على جائحة كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر موريتانيا تؤكد: سيطرنا على كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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