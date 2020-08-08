شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا مصر: 141 إصابة ووفاة 20 وتعافي 1655 والان نبدء بالتفاصيل

سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية، 141 حالةً بفيروس كورونا المستجد ووفاة 20 حالة جديدة.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد فى بيان له أمس، بتعافي 1655 حالةً، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 50553 حالةً.

وأوضح أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد 95147 حالةً، ضمنهم 50553 حالة شفاء، و 4971 حالة وفاة.