شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا مصر: 141 إصابة ووفاة 20 وتعافي 1655 والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد فى بيان له أمس، بتعافي 1655 حالةً، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 50553 حالةً.
وأوضح أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد 95147 حالةً، ضمنهم 50553 حالة شفاء، و 4971 حالة وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا مصر: 141 إصابة ووفاة 20 وتعافي 1655 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.