شكرا لقرائتكم خبر عن عائلات الشافعي تعلن دعمها لابنها البار ومحمد إمام في انتخابات الشيوخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص كبار عائلات الشافعي في صفط اللبن على عقد جلسة مع العميد علاء الشافعي ابن العائلة ومحمد عادل إمام عضوي الهيئة العليا لحزب المؤتمر ومرشحي الحزب بمقعد فردي الجيزة بانتخابات مجلس الشيوخ، بحضور كبار عائلات صفط للتأكيد على دعم الثنائي في الانتخابات التي تجرى يومي ١١ و١٢ أغسطس الجاري.

وخلال الجلسة أعلن كبار العائلات في صفط دعمهم للعميد علاء ابن عائلة الشافعي العريقة في صفط ومحمد عادل وتعهدوا بتقديم كل التسهيلات للثنائي وحث أبناء المنطقة على النزول والمشاركة في الانتخابات.

وأكد العميد علاء الشافعي المرشح رقم 26 رمز السيف خلال الجلسة على أنه حال فوزه سيكون لديه عدد من الملفات الهامة التي سيتناولها في إطار مهامه النيابية، وفى مقدمتها ملف الشباب حيث سيتم تخصيص برامج محددة لتأهيل الشباب ومنحهم الفرصة لاقتحام سوق العمل في كافة المجالات، بجانب دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن الشباب هم جسر كبير بين الدولة وشعبها في ظل تحديات كبيرة ليس فقط تعليمية واجتماعية واقتصادية بل تحديات محاولات تزييف الوعي وأخذ الشعب في اتجاه آخر غير الذي نحن فيه، ومن ثم سيتم التركيز على برامج التأهيل بالإضافة الى ضرورة توفير فرص العمل والتشغيل للاستفادة من هذه الثروة البشرية.

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وأكد محمد عادل إمام رقم 67 رمز المركب الشراعي خلال الجلسة أن مجلس الشيوخ سيكتسب أهمية خاصة، كونه الغرفة التشريعية الثانية داخل الدولة، ويعد إضافة قوية للحياة السياسية، والبرلمانية مرة أخرى، فهو يعد مفرخة حقيقية للشخصيات الوطنية ذو الخبرات العلمية المؤهلة بشكل كبير للمناصب القيادية بالدولة، وتعهد ببذل كل مالديه وعدم إدخار أي جهد لخدمة أبناء صفط اللبن وكل محافظة الجيزة.