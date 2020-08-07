باطمة تحضر لعودة فنية

تحضر الفنانة دنيا باطمة لعودة فنية، على الرغم من تخبطها في مشاكل قضائية، إذ أعلنت لجمهورها ذلك بواسطة صورة من داخل الاستوديو.

وظهرت دنيا باطمة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، في صورة من داخل “استوديو” كاتب الكلمات، والملحن، توفيق المغربي، في مدينة مراكش.

وسبق أن أشرف توفيق المغربي، في وقت سابق، على أغنية إنجاز أغنية “مزيان واعر”، إحدى أنجح الأغاني في مسيرة باطمة في عالم الاصدارات.

يذكر أن المحكمة أدانت الفنانة دنيا باطمة ابتدائيا فيما يعرف بملف “حمزة مون بيبي” بالحبس لمدة 8 أشهر، وغرامة مالية.