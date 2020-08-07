السيتي “يخرج” الريال من مسابقة “التشامبيونزليغ”

مني فريق ريال مدريد بالهزيمة في إياب دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد فريق مانشيستر سيتي بواقع هدفين مقابل واحد، ليغادر المسابقة ويتأهل الفريق الانجليزي إلى محطة الربع.
وافتتح الفريق الانجليزي حصة التهديف في الدقيقة 9 عن طريق النجم رحيم سترليمغ قبل أن يعدل المتألق كريم بنزيمة النتيجة في الدقيقة 28.
خلال الجولة الثانية واصل السيتي محاولاته بهدف توقيع هدف الفوز وهو ما تأتى له في الدقيقة 68 بواسطة اللاعب غابرييل خيسوس خلال المواجهة التي احتضنها ملعب الاتحاد، لينهي فصولها بهدفين لواحد على غرار النتيجة ذاتها التي انتهت بها مباراة الذهاب.
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