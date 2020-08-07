مراكش.. السلطات تقرر إغلاق الحدائق والفضاءات العمومية بسبب كورونا

قررت السلطات المحلية في مدينة مراكش، اليوم الجمعة، إغلاق مختلف الحدائق، والفضاءات العمومية في المدينة، في إطار الإجراءات الاحترازية، والوقائية من فيروس كورونا.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإنه تقرر إغلاق مختلف الحدائق وسط المدينة، والفضاءات الخضراء العمومية، بالإضافة إلى واحة الحسن الثاني في منطقة سيدي يوسف بن علي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن السلطات في عمالة الحوز، قررت منع التنقل من مراكش صوب منطقة “أوريكة” السياحية مع وضع حواجز حديدية، لتقييد حركة المواطنين.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى أزيد من 3000 حالة مؤكدة في عمالة مراكش فيما لايزال حوالي 1000 شخص يتلقون العالج في المراكز الاستشفائية في مراكش.