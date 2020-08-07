ثروة مالك “فايسبوك” تصنفه “ملياديرا مائويا”

بلغت ثروة مؤسس موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك” مارك زوكربيرغ، 100 مليار دولار، حسب ما أعلنته وكالة “بلومبورغ” الأمريكية.

وكشفت الوكالة نفسها في منشور، أمس الخميس، حجم ثروة زوكيربرع، ونشرت: “تجاوز صافي ثروة مارك زوكربيرغ 100 مليار دولار للمرة الأولى”.

وحقق زوكربيرغ، البالغ من العمر 36 سنة فقط، أرباحا هذه السنة، وصلت إلى 22 مليار دولار، مسجلة ارتفاعا كبيرا زمن الجائحة.

وأصبح زوكربيرغ ثالث شخص في عالم التكنولوجيا، بعد جيف بيزوس وبيل غيتس، يصنف كـ“ملياردير مائوي”، حسب مؤشر “بلومبيرغ” للمليارديرات.

وسجلت ثروة مالكي عمالقة التكنولوجيا في العالم، في وقت الجائحة، ارتفاعا ملحوظا، عكس باقي القطاعات، التي عرفت غالبيتها تراجعا في المداخيل زمن الوباء، ويمكن تفسير ذلك بزيادة في إقبال سكان العالم على التكنولوجيا أكثر في زمن الحجر.