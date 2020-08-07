«فاينينشال تايمز»: الإمارات لم تعانِ نقصاً في الغذاء خلال «كورونا»

الجمعة 7 أغسطس 2020

صوره ارشيفيه Advertisements

أكدت صحيفة «فاينينشال تايمز» البريطانية أن الإمارات لم تعانِ مطلقاً أي نوع من أنواع النقص في الاحتياجات الغذائية لسكانها خلال أزمة «كورونا».

ونشرت الصحيفة، أمس، تقريراً خاصاً عن تجارب دول الخليج العربي بصفة عامة مع قضية توفير الغذاء لسكانها أثناء الأزمة، والتي كان من أبرز أعراضها الاضطرابات الهائلة في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية بسبب توقف حركة السفر الجوي والبحري في مختلف أنحاء العالم، في إطار الجهود العالمية لاحتواء الجائحة.

التقرير بصفة خاصة لتجربة الإمارات وعرض للتجربة باستفاضة، مؤكداً أن الإمارات نجحت في تجاوز الأزمة من دون حدوث أي نقص في أي نوع من أنوع المؤن والمواد الغذائية. واستطرد التقرير موضحاً أن الإمارات لن تعاني أيضاً أي أزمة مستقبلية في أمنها الغذائي، وذلك ببساطة لأن مسؤوليها المعنيين بقضية الأمن الغذائي عاقدو العزم على الإسراع في تنفيذ عدة برامج من شأنها ضمان توفير الأغذية الرئيسية المُنتَجَة محلياً لكافة سكان الدولة. وتضمن التقرير تصريحات لمعالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، حيث قالت: «نرغب بأن نكون مركزاً عالمياً للعلوم والتقنية المتعلقة بالغذاء، فلماذا لا نبدأ أيضاً في الزراعة الخلوية، البروتين البديل؟ إنها أغذية جديدة تعتمد على التقنية، ولا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه أو أراضٍ صالحة للزراعة».