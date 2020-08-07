مجتمع الإمارات ترسل طائرة المساعدات الطبية الثالثة إلى لبنان

الجمعة 7 أغسطس 2020

صوره ارشيفيه

وصلت الطائرة الإماراتية الثالثة إلى القاعدة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، الجمعة، حاملة مساعدات طبية إلى لبنان.

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وتأتي المساعدات الإماراتية العاجلة إلى لبنان للمساهمة في الحدّ من تداعيات الانفجار الذي هزّ بيروت مساء الثلاثاء، وتقديم العلاج وإسعاف الجرحى والمتضررين، ومدّ يد التعاون والمساعدة للطواقم الطبية العاملة والمستشفيات في لبنان، ضمن الحملة الهادفة لإغاثة الشعب اللبناني.

وقدمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات إمدادات طبية عاجلة الى مستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية عبر سفارة الإمارات العربية المتحدة في بيروت.

ووجه رئيس جمعية المقاصد الإسلامية الدكتور فيصل سنو الشكر إلى القيادة الإماراتية، التي قال إنها "تسعى دائما لمساعدة لبنان وشعبه في كافة الظروف والمحن".

وشدد على أن "المساعدات الطبية اليوم تسهم بالتخفيف عن كاهل المستشفى نتيجة الأحداث الأخيرة وارتفاع أعداد الضحايا والجرحى في انفجار بيروت، ووصول معظم المستشفيات إلى قدرتها الاستيعابية القصوى، وتضرر عدد كبير آخر منها، ما أسهم في تزايد أعداد المرضى في مستشفى "المقاصد".