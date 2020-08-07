شكرا لقرائتكم خبر عن القادمون من المغرب ممنوعون من دخول أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أعاد الاتحاد الأوروبي فرض قيود السفر على القادمين للتكتل من المغرب، بسبب مخاوف بشأن جائحة فيروس كورونا

ووفقا لتحديث صادر اليوم الجمعة، لن يتم السماح للأشخاص القادمين من المغرب بدخول الاتحاد الأوروبي إلا إذا كانت أسباب سفرهم تعتبر ضرورية.

وبموجب الإرشادات المعدلة، سيتم تطبيق ذلك اعتبارا من اليوم السبت، ويمكن الآن دخول المواطنين من استراليا وكندا وجورجيا واليابان ونيوزيلندا ورواندا وكوريا الجنوبية وتايلاند وتونس وأوروجواي إلى التكتل دون قيود.