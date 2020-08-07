شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: «ترامب» سيحضر مؤتمر باريس والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح ماكرون، أمس الخميس، أن فرنسا ستنظم مؤتمرا للمساعدات الدولية من أجل لنبان ووعد "بإدارة شفافة" حتى تصل المساعدات للشعب والمنظمات غير الحكومية وجماعات الإغاثة وليس للنخبة الحاكمة المتهمة بالفساد وسوء الإدارة.
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