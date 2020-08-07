شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: «ترامب» سيحضر مؤتمر باريس والان نبدء بالتفاصيل

قالت الرئاسة اللبنانية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ نظيره اللبناني ميشال عون في مكالمة هاتفية أنه سيحضر مؤتمر باريس الذي دعا له الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدعم لبنان وتقديم المساعدات.

وأوضح ماكرون، أمس الخميس، أن فرنسا ستنظم مؤتمرا للمساعدات الدولية من أجل لنبان ووعد "بإدارة شفافة" حتى تصل المساعدات للشعب والمنظمات غير الحكومية وجماعات الإغاثة وليس للنخبة الحاكمة المتهمة بالفساد وسوء الإدارة.