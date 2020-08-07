شكرا لقرائتكم خبر عن عالم كبير يصدم الجميع بشأن «لقاح كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، اليوم الجمعة، إن لقاحًا معتمدا لفيروس كورونا قد ينتهي به الأمر ليكون فعالًا بنسبة تتراوح بين 50 و60 في المائة فقط من الوقت، مما يعني أنه لا تزال هناك حاجة إلى تدابير الصحة العامة للسيطرة على الوباء.

وأضاف فاوتشي في ندوة عبر الإنترنت استضافتها جامعة براون: "لكن احتمالية أن تكون فعالة بنسبة 98 في المائة ليست كبيرة، مما يعني أنه لا يجب التخلي عن إجراءات الصحة العامة".

ومع ارتفاع معدلات العدوى في جميع أنحاء البلاد بعد أن بدأت الولايات في إعادة فتح الأعمال، شدد خبراء الصحة العامة، بمن فيهم فاوتشي، على أهمية الخطوات التي يمكن لكل أمريكي اتخاذها، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وغسل اليدين وارتداء الكمامات.