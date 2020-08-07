شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تقدم مساعدات إنسانية إغاثية للبنان والان نبدء بالتفاصيل
وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب إن الدفعة الأولى من هذه المساعدات تحتوي على المواد الطبية وأجهزة التنفس اللازمة لمثل هذه الظروف.
وأعرب وزير الصحة اللبناني حمد حسن من جهته، عن امتنان الحكومة اللبنانية لما أبدته البحرين من تعاطف وتضامن مع الشعب اللبناني وحرصها على الوقوف إلى جانبه في هذه الظروف الصعبة.
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