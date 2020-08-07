شكرا لقرائتكم خبر عن توقيف مدير مرفأ بيروت ومديري الجمارك السابق والحالي والان نبدء بالتفاصيل

قرر القضاء اللبناني اليوم الجمعة، توقيف مدير مرفأ بيروت، والمديرين العامين للجمارك، الحالي والسابق، على خلفية قضية الانفجار الضخم بالمرفأ، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".

وأفادت الوكالة اليوم، بتوقيف المدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي ومدير مرفأ بيروت حسن قريطم رهن التحقيق، بناء على إشارة القضاء المختص، في ملف انفجار مرفأ بيروت.

وأضافت: "بعد تحقيق دام أكثر من خمس ساعات، أعطى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري الإشارة بتوقيف المدير العام للجمارك بدري ضاهر وإبقائه رهن التحقيق، ومتابعة التحقيقات في ملابسات إنفجار مرفأ بيروت".

وأعلن مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي في تصريح لـ "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، أمس الخميس، أنه تم توقيف 16 شخصا على خلفية التحقيقات الجارية في انفجار مرفأ بيروت.

وأشار عقيقي إلى أن "التحقيقات مستمرة لتشمل كل المشتبه بهم الآخرين، لجلاء كل الحقائق المتعلقة بهذه الكارثة".