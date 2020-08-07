شكرا لقرائتكم خبر عن توقيف مدير مرفأ بيروت ومديري الجمارك السابق والحالي والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت الوكالة اليوم، بتوقيف المدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي ومدير مرفأ بيروت حسن قريطم رهن التحقيق، بناء على إشارة القضاء المختص، في ملف انفجار مرفأ بيروت.
وأضافت: "بعد تحقيق دام أكثر من خمس ساعات، أعطى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري الإشارة بتوقيف المدير العام للجمارك بدري ضاهر وإبقائه رهن التحقيق، ومتابعة التحقيقات في ملابسات إنفجار مرفأ بيروت".
وأعلن مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي في تصريح لـ "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، أمس الخميس، أنه تم توقيف 16 شخصا على خلفية التحقيقات الجارية في انفجار مرفأ بيروت.
وأشار عقيقي إلى أن "التحقيقات مستمرة لتشمل كل المشتبه بهم الآخرين، لجلاء كل الحقائق المتعلقة بهذه الكارثة".
كانت هذه تفاصيل خبر توقيف مدير مرفأ بيروت ومديري الجمارك السابق والحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.