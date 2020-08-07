شكرا لقرائتكم خبر عن في الأسبوع الـ23.. البرازيل تسجل 2.91 مليون إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وبلغ عدد حالات الوفيات في البرازيل 98 ألفا و493 حالة، بينما تعافى 25ر2 مليون شخص من مرض كوفيد19-، الذي يسببه فيروس كورونا.
وتعيش البرازيل أسبوعها الثالث والعشرين منذ ظهور أول حالة إصابة بالفيروس بالبلاد.
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