شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فرض رسوم أمريكية على الألومنيوم.. كندا تنتقم والان نبدء بالتفاصيل
وفى حديثها فى مؤتمر صحفى عقدته فى أوتاوا، قالت فريلاند إن كندا سوف ترد "بسرعة وبقوة" فى الدفاع عن صناعتها للألومنيوم، وستفرض إجراءات مضادة تقدر قيمتها بنحو 6ر3 مليار دولار كندي (7ر2 مليار دولار أمريكى). وذكرت فريلاند إننا "لن نقوم بالتصعيد، ولن نتراجع".
وأضافت أن هذه المشاورات ستجرى خلال الثلاثين يوما القادمة وبعدها ستفرض أوتاوا تعريفاتها الثأرية .
ووصفت فريلاند قرار إدارة ترامب بإعادة فرض رسوم جمركية على واردات الألومنيوم الكندية لأسباب تتعلق بالأمن القومي بأنه "غير ضروري وغير مبرر وغير مقبول على الإطلاق". وقالت إن الألومنيوم الكندي لا يشكل تهديدا على الأمن القومي الأمريكي.
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