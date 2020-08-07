الرئاسة اللبنانية: ترامب سيحضر مؤتمر باريس

كشفت الرئاسة اللبنانية النقاب عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحضر مؤتمر باريس الذي دعا له الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدعم لبنان وتقديم المساعدات.



وأصدرت الرئاسة بيانا جاء فيه، أن الرئيس ترامب أبلغ نظيره اللبناني ميشال عون في مكالمة هاتفية أنه سيحضر الاجتماع.

والخميس قال ماكرون، إن فرنسا ستنظم مؤتمرا للمساعدات الدولية من أجل لنبان ووعد "بإدارة شفافة" حتى تصل المساعدات للشعب والمنظمات غير الحكومية وجماعات الإغاثة، وليس للنخبة الحاكمة المتهمة بالفساد وسوء الإدارة.

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وأضاف إنه سيتم تنظيم مؤتمر دعم دولي للبنان خلال الأيام المقبلة، بهدف الحصول على تمويل من "الأوروبيين والأمريكيين وكل دول المنطقة وخارجها من أجل توفير الأدوية والرعاية والطعام ومستلزمات البناء.

وشهد لبنان يوم الثلاثاء انفجارا هائلا ناجما عن اشتعال 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم (يعادل 1800 طن من مادة "TNT" شديدة الانفجار) في مرفأ بيروت، ما أسفر عن مقتل 135 شخصا وإصابة أربعة آلاف آخرين، وإلحاق الضرر بنصف العاصمة وتشريد أكثر من 300 ألف شخص.

ورغم فرضية أن الانفجار كان "عرضيا" فإن ذلك لم يبرئ حزب الله اللبناني أو يخلِ مسؤوليته عن الحادث، في ظل الحديث عن أنشطته المشبوهة في مرفأ بيروت وحوادثه السابقة المرتبطة بنفس المادة المتسببة في الفاجعة، وكذلك لغز عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الكمية الهائلة من نترات الأمونيوم الموجودة منذ 2013 رغم مطالبات عدة بإعادة تصديرها والتخلص منها.