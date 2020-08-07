نائب ليبي: اتفاقية مصر واليونان حاسمة لكبح أطماع أردوغان

قال عضو مجلس النواب الليبي، سعيد مغيب، إن توقيع مصر واليونان اتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية حدث مهم وخطوة جادة.

واعتبر مغيب في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن الاتفاقية تثبت مضي الدولتين قدماً في سياسة كبح جماح أردوغان، وتحطيم آماله في السيطرة على ثروات البحرالمتوسط.

وتحسم الاتفاقية، بحسب مغيب، بشكل قاطع الجدل القائم حول عدم قانونية توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين حكومة الوفاق والحكومة التركية.



وأضاف أن الاتفاقية تعتبر إعلانا رسميا عن تشكيل تحالف عربي أوروبي لمواجهة أطماع أردوغان في مياه المتوسط وكبح جماح سياسته التوسعية في المنطقة.

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وتابع مغيب إنه من الدول العربي سيدعمون مصر في هذه الخطوة وكل الخطوات التي قد تترتب عليها وكذلك الاتحاد الأوروبي لن يترك اليونان وحيدة في مواجهة أي اعتداء تركي على المياه الاقصادية اليونانية.

وأضاف مغيب أن توقيع هذه الاتفاقية سوف يؤثر تأثير مباشرا على استمرار دعم تركيا لحكومة فايز السراج غير الدستورية وقد تجبر أردوغان على إعادة كل حساباته وسياساته المتعلقة بالشأن الليبي والإقليمي لضمان مصالحه.

ووقع وزيرا خارجية مصر سامح شكري واليونان نيكوس دندياس، الخميس، اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

ووفق خبراء مصريين تحدثوا سابقا لـ"الخليج 365" فإن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة واليونان المرتقب توقيعها، تقطع الطريق أمام الأطماع التركية في سلب غاز منطقة شرق المتوسط، وتضمن أيضا الحقوق الاقتصادية لدول تلك المنطقة.