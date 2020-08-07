حقيقة فيديو قصف مرفأ بيروت بصاروخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي يظهر أن الانفجار الدامي الذي وقع بمرفأ بيروت نجم عن قصف صاروخي. خبير متفجرات إيطالي يرجح فرضية مثيرة لكارثة بيروت بهاء الحريري يحمّل حزب الله مسؤولية انفجار بيروت ويطلب تحقيقا دوليا

”الخليج 365” توضح حقيقة هذه الفرضية في الفيديو التالي.



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