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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مساعدات طبية إماراتية إلى مستشفى المقاصد في بيروت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 أغسطس 2020
الخليج 365
أعلنت سفارة الإمارات العربية المتحدة في لبنان، عن تقديم مساعدات طبية عاجلة إلى مستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية، لمواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت.
وأصدرت السفارة بيانا قالت فيه “بتوجيهات من القيادة الإماراتية الرشيدة، قدمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إمدادات طبية عاجلة إلى مستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية، عبر سفارة الإمارات العربية المتحدة في بيروت، للإسهام في الحد من تداعيات الانفجار الذي هز بيروت مساء يوم الثلاثاء”.
من جانبه، وجه رئيس جمعية المقاصد الاسلامية الدكتور فيصل سنو القيادة الإماراتية “التي تسعى دائما لمساعدة لبنان وشعبه في الظروف والمحن كافة”، مشددا على أن “المساعدات الطبية اليوم تسهم بالتخفيف عن كاهل المستشفى نتيجة الأحداث الأخيرة التي ألمت بلبنان وارتفاع أعداد الضحايا والجرحى في انفجار بيروت ووصول معظم المستشفيات الى قدرتها الاستيعابية القصوى”.
ويواجه لبنان أزمة على إثر الانفجار المدمر الذي وقع يوم الثلاثاء في بيروت وأسفر عن مقتل 137 شخصا على الأقل.\
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