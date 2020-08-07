شكرا لقرائتكم الاستخبارات الأميركية: الصين تريد خسارة ترمب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت الاستخبارات الأميركية الجمعة إنّ الصين تفضّل خسارة الرئيس دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، وأضافت أنّ بكين "عززت جهودها للتأثير" قبيل الاقتراع.

وأوضح مدير المركز الوطني للأمن ومكافحة التجسس وليام ايفانينا، في بيان، أنّ إيران تسعى بدورها إلى "إضعاف الرئيس ترمب"، فيما روسيا تستخدم "عدة أدوات، خاصة لتشويه سمعة" منافسه الديموقراطي جو بايدن.

قبل 100 يوم

ويشرف هذا المسؤول الرفيع على مراقبة التدخلات الخارجية في الحياة السياسية الأميركية، ونشر البيان لاستعراض التهديدات القائمة قبل أقل من ثلاثة أشهر على الاقتراع.

وأضاف ايفانينا أنه "يبدو من الصعب على خصومنا التدخل أو التلاعب بالنتائج على نطاق واسع"، لكن عبّر عن "مخاوف" من حملات التأثير التي تتم وفقا له بتغطية من الصين وروسيا وإيران.

ترمب وبايدن (فرانس برس)

وأوضح المسؤول "نقدّر أن الصين تفضّل ألاّ يفوز الرئيس ترمب -الذي تعتبره بكين متقلبا- بولاية ثانية. لقد عززت الصين جهودها للتأثير على المناخ السياسي" قبيل الانتخابات.

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"حملة معادية لأميركا"

بالتوازي، يقول ايفانينا، "نقدّر أن إيران تحاول إضعاف المؤسسات الديموقراطية الأميركية والرئيس ترمب ونشر الفرقة في البلاد مع اقتراب انتخابات 2020" خاصة عبر "حملة تأثير على الإنترنت، تنشر أخبارا كاذبة ومحتوى معاديا لأميركا".

في المقابل، "نقدّر أن روسيا تستعمل عدة أدوات، خاصة لتشويه سمعة نائب الرئيس السابق بايدن" الذي دافع عن المعارضة الروسية عندما كان في إدارة باراك أوباما.

وأردف مدير المركز الوطني للأمن ومكافحة التجسس أن "فاعلين مرتبطين بالكرملين يسعون إلى دعم ترشح الرئيس ترمب على شبكات التواصل الاجتماعي والتلفزيون الروسي".

أفضل وسيلة ضد التدخلات

واعتبر المشرفان على لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي أن نشر هذه المعلومات للعموم "أفضل وسيلة لمكافحة" التدخلات الأجنبية.

لكن أضاف السناتوران الجمهوري ماركو روبيو والديموقراطي مارك وارنر، "نشجع المسؤولين السياسيين للحزبين على عدم استعمال هذه المعلومات الاستخبارية كسلاح سياسي، لأن ذلك سيخدم مصالح خصومنا".