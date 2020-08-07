شكرا لقرائتكم ترمب يؤكد لعون مشاركته في مؤتمر باريس لدعم لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الجمعة، أنه سيشارك في مؤتمر باريس الذي دعا اليه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لدعم لبنان وتقديم مساعدات عاجلة له.

وأكَّد ترمب في اتصال هاتفي مع الرئيس اللبناني ميشال عون وقوفه الى جانب لبنان في هذه الظروف، لافتا إلى أن مساعدات عاجلة سترسل إلى لبنان للتضامن مع شعبه.

كان الرئيس الأميركي، بحث مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون العمل سويا مع دول أخرى من أجل إرسال مساعدة فورية إلى لبنان.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاد دير في بيان إن الزعيمين تحدثا هاتفيا و"عبرا عن حزنهما العميق حيال الخسائر في الأرواح والدمار في بيروت".

مساعدات طارئة

وسارعت الدول في العالم إلى تقديم مساعدات طارئة للبنان، بما في ذلك إرسال أطباء وأطنان من المعدات الصحية وأغذية.

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لكن حتى الآن، لم تقدم الولايات المتحدة أي مساعدة.

ماكرون في بيروت

وكان ترمب قد أعرب عن استعداده لتقديم المساعدة إلى لبنان، لكن لم يجر الكشف عن تفاصيل بشأن أي حزم مساعدة أميركية.

زيارة ماكرون

يذكر أن ماكرون زار بيروت الخميس وأكد لحشود غاضبة أن المساعدات لإعادة بناء المدينة لن تذهب إلى "أياد فاسدة".

في غضون ذلك، قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن التحقيق سيبحث فيما إذا كان ناتجا عن قنبلة، وهو الاحتمال الذي أعلن ترمب تأييده يوم الثلاثاء بعد ساعات من الانفجار.

وبسؤاله عن نفس الأمر مجددا، قال ترمب إنه لا يمكن لأحد القطع بأن الانفجار ناجم عن هجوم.

وقد أسفر انفجار هائل هز ميناء بيروت 154 شخصا وأصاب خمسة آلاف ودمر مساحات كبيرة من العاصمة.