موعد قرار الحكومة بمنع دخول القادمين لمصر دون تحليل PCR

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بشأن القادمين إلى مصر من خلال الجو أو البحر أو البر، وأشار إلى أنه سيتم العمل بالقرار من اليوم الجمعة الموافق ٧/ ٨ / ٢٠٢٠.

وجاء في المادة الأولى بالقرار، يحظر دخول جميع القادمين إلى مصر سواء برا أو بحرا أو جوا دون أن يكون القادم مصحوبا بما يفيد بإجراء تحليل pcr للكشف عن فيروس كورونا بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة من الوصول إلى الأراضي المصرية.

وجاءت المادة الثانية في القرار أنه يستثني في المادة الأولى من هذا القرار السائحون العرب والأجانب القادمين بخطوط طيران مباشر إلى مطارات شرم الشيخ أو طابا أو الغردقة أو موسى علم أو مطروح.