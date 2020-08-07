أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية، في البيان اليومي للجنة الفيضان، اليوم الجمعة، ارتفاع مناسيب المياه في جميع القطاعات ما عدا قطاع سنار الخرطوم الذي شهد استقرارا، حيث تجاوز منسوب المياه في الخرطوم منسوب الفيضان بـ 4 سم.
وسجلت محطة القياس في عطبرة 15.78 سم وهو تجاوز لمنسوب الفيضان بـ 10 سم وهو المنسوب الذي تبدأ فيه المياه بالخروج من مجري النيل وملء المناطق المنخفضة حول النيل، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السودانية.
ودعت الوزارة الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم وسوف تواصل الإدارة العامة متابعة موقف الفيضان.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب «خطر خروج المياه من مجرى النيل» .. السودان توجه تحذيرات لمواطنيها حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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