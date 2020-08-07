ترامب وماكرون يبحثان إرسال مساعدة فورية إلى لبنان

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس ترامب ورئيس فرنساماكرون ناقشا اليوم الجمعة العمل سويا مع دول أخرى من أجل إرسال مساعدة فورية إلى لبنان.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاد دير في بيان، إن الزعيمين تحدثا هاتفيا و"عبرا عن حزنهما العميق حيال الخسائر في الأرواح والدمار في بيروت".

وقتل انفجار هائل في ميناء بيروت 154 شخصا وأصاب خمسة آلاف ودمر مساحات كبيرة من المدينة يوم الثلاثاء.