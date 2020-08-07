ضرائب الألمنيوم تشعل حرباً جمركية بين أميركا وكندا

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بعدما فرض دونالد ترمب رسومًا على الألمنيوم الكندي، ردت السلطات الكندية على ذلك بتدابير مضادة تدخل حيز التنفيذ خلال شهر.

أوتاوا: أعلنت كريستيا فريلاند، نائبة رئيس الوزراء الكندية، الجمعة أن بلدها سيتخذ خلال شهر "تدابير مضادة" بقيمة 3,6 مليار دولار كندي (2,3 مليار يورو) ردًا على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية بقيمة 10 في المئة على الألمنيوم الكندي.

ودانت فريلاند القرار الأميركي الذي اعتبرته "غير منطقي"، وأعلنت أن رئيس الوزراء جاستين ترودو سيجري "مراجعة لقائمة طويلة مفصّلة للمنتجات (الأميركية) التي تحتوي على الألمنيوم" خلال شهر. وأضافت خلال مؤتمر صحافي أن "الردود الجمركية" ستدخل حيز التنفيذ مع انتهاء المراجعة.

وسترد أوتاوا على "الرسوم غير المبررة" بشكل "سريع وصارم"، وأشارت المسؤولة الثانية في الحكومة الكندية إلى أنه "على كل دولار تفرضه الولايات المتحدة على الواردات الكندية، سنفرض في المقابل رسومًا مماثلة"، موضحةً: "لن نفاقم الوضع، لكننا لن نتراجع أيضًا، فصناعة الألمنيوم الكندية مهمة لاقتصاد كندا، وتوفر نحو 10 آلاف وظيفة مباشرة". وتدخل الرسوم الجمركية على الألمنيوم الكندي حيز التنفيذ اعتبارًا من 16 أغسطس.

قال الرئيس الأميركي خلال كلمة في مصنع "ويرلبول" لآلات الغسيل في مدينة كلايد بولاية أوهايو: "وقّعت إعلانًا يدافع عن الصناعة الأميركية، عبر فرض ضرائب ألمنيوم على كندا. كانت كندا تستغلنا، كالعادة".

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عقب هذا التصريح "غير المقبول" للرئيس الأميركي، حثّ دوغ فورد، رئيس وزراء أونتاريو، الكنديين الجمعة على إعطاء الأولوية لشراء المنتجات المصنّعة في كندا وفي المحافظة. وقال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو على تويتر الخميس: "سندافع دائمًا عن عمالنا في قطاع الألمنيوم"، كما شجب فاعلون اقتصاديون أميركيون وكنديون قرار ترمب.

تأتي إعادة فرض هذه الرسوم الجمركية بعد أسابيع من دخول اتفاق تبادل حر جديد بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك حيز التنفيذ مطلع يوليو. وعوّض هذا الاتفاق "اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)" التي وقعت في عام 1994 واعتبرت جميع أطرافها أن الزمن عفا عليها.

لم يتردد ترمب في يونيو 2018، في خضم التفاوض حول اتفاق التبادل الحر الجديد، في فرض رسوم جمركية عقابية على الألمنيوم الكندي. أعلنت كندا حينها فرض رسوم جمركية على منتجات أميركية (الفولاذ والألمنيوم، وكذلك الويسكي والكاتشب وعصير البرتقال والقوارب الشراعية، وغيرها).

وتخلى ترامب في مايو 2019 عن فرض هذه الرسوم الجمركية شرط ألا تقوم كندا "بإغراق بلدنا بصادراتها وألا تدمر جميع وظائف الألمنيوم لدينا".