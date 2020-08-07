شكرا لقرائتكم خبر عن شاشات عرض واستقبال حافل لإمام والشافعي مرشحي الشيوخ في أوسيم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حظي محمد عادل إمام والعميد علاء الشافعي عضوا الهيئة العليا لحزب المؤتمر ومرشحي الحزب بمقعد فردي الجيزة بانتخابات مجلس الشيوخ، باستقبال حافل في مدينة أوسيم خلال الجولة الانتخابية للثنائي حيث احتفل أنصارهما بالزيارة عن طريق شاشات عرض عملاقة تضمنت استعراض برنامجهما الانتخابية والتعريف بمجلس الشيوخ واختصاصاته.

وأكد محمد عادل إمام الذي قان بعدة جولات اليوم في إمبابة والوراق وأوسيم أن السبب في خوضه السباق الانتخابي يرجع إلى رغبته في المشاركة في تلك الفترة المميزة في تاريخ مصر والتي تشهد عودة مجلس الشيوخ الذي سيقوم بإعداد القوانين والمشاركة في صناعة مستقبل مصر في الخمس سنوات المقبلة.

وقال إمام الذي يشارك الانتخابات برقم 67 ورمز المركب الشراعي أن المشاركة القوية في الانتخابات والنسب العالية للمشاركين ستعكس مدى قوة المجلس مستقبلا، موجها الدعوة إلى كل الشباب للمشاركة في صناعة مستقبل هذا الوطن الذي يستحق كل الدعم من أبنائه.

وأكد العميد علاء الشافعي المرشح رقم 26 رمز السيف أن برنامجه الانتخابي يستهدف العديد من الملفات الهامة التى يتطلع للعمل عليها مع أبناء محافظ الجيزة ويأتي على رأسها الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لما تمثله من أهمية قصوى لأبناء المحافظة كما تعد عصب الاقتصاد في بلدنا.

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